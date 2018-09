(ANSA) – ROMA, 4 SET – “Ripristineremo la perseguibilità d’ufficio per alcune ipotesi di appropriazione indebita aggravata, norma cancellata da Gentiloni e di cui si sono avvantaggiati anche i cognati di Renzi, che non essendo stati denunciati dall’Unicef la passano liscia”. Così sulla sua pagina facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parla dei contenuti del Ddl anticorruzione che verrà esaminata in Consiglio dei Ministri in settimana.