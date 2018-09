(ANSA) – ROMA, 04 SET – “Voglio mandare un abbraccio a Roberto Fabbricini: ha passato un mese di agosto difficile sia per le pressione ricevute in Federcalcio, sia per una serie di complicazioni di salute che ora sono in via di soluzione”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il Consiglio nazionale in corso al Salone d’Onore.