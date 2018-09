(ANSA) – ROMA, 4 SET – Questa mattina, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia ha provveduto ad aggiudicare la gara per la locazione dell’immobile da destinare a sede degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari. L’aggiudicazione è andata alla Nova Re SiiQ S.p.A, per l’immobile sito in Bari, viale Saverio Dioguardi 1 (palazzo “ex Telecom”). Ai fini della stipula del contratto di locazione sono stati avviati i normali controlli amministrativi e tecnici. Lo rende noto il ministero.