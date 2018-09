(ANSA) – NAPOLI, 4 SET – Gli sfollati in seguito al crollo del ponte che oggi hanno protestato a Genova “hanno perfettamente ragione. Non si può lasciare la gente in Italia in balia delle elemosine di Autostrade”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, oggi Napoli, annunciando “un decreto urgente che, oltre al problema di tante persone abbandonate in Italia come i terremotati di Ischia e del Centro Italia, affronti anche il tema di Genova e, soprattutto, di coloro che sono sfollati e hanno diritto ad una casa”.