(ANSA) – TORINO, 4 SET – Un’assemblea “nazionale” a Torino dei comitati che si oppongono alle Olimpiadi del 2026. L’appuntamento, che ha per titolo “Territori in lotta contro i grandi eventi”, è in programma il 9 settembre in piazza Galimberti, nella zona dell’ex Moi, ed è stato convocato dal Cono – Coordinamento No Olimpiadi 2026, il primo a scendere in campo contro il progetto di riportare i Giochi nel capoluogo piemontese. “La decisione Cio di ripartire la candidatura italiana fra Torino, Milano e Cortina -si legge nell’appello- obbedisce a una logica spartitrice, da manuale Cencelli del XXI secolo, per non scontentare nessuno sindaco e governatore di regione, a loro volta referenti di comitati d’affari locali del tutto incuranti dei bisogni delle popolazioni che abitano i rispettivi territori. Questa scelta è figlia di un atteggiamento del governo quantomeno noncurante e distratto, occupato a far quadrare i conti e a rintracciare le risorse finanziarie utili a ripagare nei fatti le promesse elettorali”.