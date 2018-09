(ANSA) – MOSCA, 4 SET – Il direttore dell’agenzia antidoping russa Rusada, Iuri Ganus, è pessimista sulla possibilità che l’organizzazione di cui è a capo sia reintegrata dall’agenzia antidoping mondiale Wada nella riunione in programma questo mese. La Rusada è stata sospesa nel 2015 in seguito a un rapporto Wada che denunciava un gigantesco sistema di doping di Stato per favorire gli atleti russi. Da allora, l’agenzia antidoping russa sta cercando di rinnovarsi per riguadagnare fiducia a livello internazionale. “Sfortunatamente – ha detto Ganus in una conferenza stampa a Mosca – non sono ottimista”. La Rusada ha però anche annunciato di aver notevolmente aumentato il numero di test antidoping che conduce: nei primi otto mesi di quest’anno sono stati 7.013, oltre 800 più di tutti quelli raccolti nel 2017.