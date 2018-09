(ANSA) – ROMA, 5 SET – Al via oggi i testi per l’ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria. Sono 8.136 i candidati; nel 2017 erano 8.431. I posti disponibili sono 759, erano 655 lo scorso anno. Domani, 6 settembre, sarà la volta di Architettura. “Quest’anno abbiamo aumentato i posti disponibili. e continueremo a lavorare con gli atenei in questa direzione. Un grande in bocca al lupo a chi sta sostenendo le prove”, ha affermato il titolare del Miur Marco Bussetti. Gli studenti sono molto critici verso il numero chiuso: “quest’anno compie 18 anni – dicono – e va abolito, esclude oltre 1 milione di allievi dagli atenei”. (ANSA).