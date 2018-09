NEW DELHI. – “Abbiamo sentito uno schianto e siamo corsi fuori per vedere cosa accadeva: la parte centrale del cavalcavia sulla Diamond Harbour stava crollando, trascinando giù alcune auto, un autobus, motociclette. Non credevamo ai nostri occhi”.

Il racconto degli abitanti di Calcutta sembra una storia già letta, il resoconto fotocopia di quanto accaduto il 14 agosto a Genova, quando si spezzarono all’improvviso duecento metri del viadotto Morandi. Il Diamond, il ponte crollato a metà oggi, nell’area a sud ovest a Calcutta, alle 14,45 ora locale, era un importante cavalcavia che scavalcava una trafficatissima linea ferroviaria, la Circular Railway, che serve tutta la cintura cittadina. Tutt’attorno, pali appena impiantati di alcuni edifici in costruzione, il cantiere di una nuova linea metropolitana, alcuni condomini. Sotto, lungo le rive di un fiumiciattolo che corre accanto alla ferrovia, un accampamento di fortuna, dove viveva un numero imprecisato di persone.

In un attimo è stato l’inferno, con la strada interrotta, i treni immediatamente bloccati, le ambulanze e le vetture dei vigili del fuoco che accorrevano per estrarre le persone intrappolate nelle carcasse delle auto e sommerse dai calcestruzzi del ponte: nella confusione, si è immediatamente temuto il peggio, e si è diffusa la notizia di cinque morti, poi smentiti, e di numerosi feriti. Al momento, il bilancio di quella che poteva essere una tragedia come a Genova è più leggero: fonti ufficiali parlano di una vittima, non ancora confermata, e di diciannove feriti, diciassette uomini e due donne.

Anche la ridda di polemiche politiche divampate immediatamente e il rimpallo di accuse sulle responsabilità ricordano quanto vissuto in Italia da metà agosto: “Spendono una montagna di rupie per abbellire la città, ma non investono nella manutenzione per garantire la sicurezza; è tutta colpa del governo”, ha attaccato Mukul Roy, leader del Bjp, che si trova all’opposizione nello Stato, mentre i soccorritori estraevano ancora i feriti, il traffico impazziva per l’interruzione della metropolitana suburbana, i tassisti triplicavano, o addirittura quadruplicavano, il costo delle corse, e persino gli autisti delle compagnie di passaggi online come Uber si rifiutavano di accettare le chiamate dei clienti, e migliaia di persone, uscite dal lavoro, si incolonnavano sotto una leggera pioggia, per tornare nelle loro case a piedi.

Raggiunta dai giornalisti, Mamata Banerjee, governatore dello stato del Bengala Ovest, che al momento dell’incidente si trovava nello stato del Darjelling, ha dichiarato che la sua priorità prima di rispondere a qualsiasi polemica, e di ordinare una approfondita inchiesta, era il salvataggio di chi si trovava imprigionato sotto il troncone del cavalcavia. E si è detta in ansia per la sorte delle decine di persone che vivevano nelle baracche sotto il ponte, tra le quali avevano trovato alloggio di fortuna gli operai che stavano lavorando nei cantieri dei dintorni.

Il Morandi di Calcutta era di poco più giovane del suo omologo italiano: è stato costruito 40 anni fa. Ed è il secondo ponte che si sfascia nell’ex capitale indiana: nel marzo del 2016, un altro ponte di primaria importanza per la viabilità cittadina è crollato, causando la morte di 20 persone. I soccorritori hanno annunciato di avere terminato le operazioni di recupero delle persone intrappolate, poco dopo il calare del buio. Nel frattempo un padre, il muratore Nilkanda Das, raccontava disperato ai giornalisti che la figlia, che avrebbe dovuto trovarsi in un ufficio della zona per un appuntamento di lavoro, risulta scomparsa, mentre il suo telefono suona a vuoto.

(di Rita Cenni/ANSA)