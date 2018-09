(ANSA) – WASHINGTON, 4 SET – “Vogliamo essere chiari: se il presidente siriano Bashar al-Assad sceglie di usare di nuovo armi chimiche, gli Stati Uniti e i suoi alleati risponderanno rapidamente ed in maniera adeguata”. Lo afferma la Casa Bianca in una nota, sottolineando come gli Usa “stiano monitorando da vicino la situazione nella provincia di Idlib dove milioni di civili innocenti sono minacciati da un imminente attacco di Assad sostenuto da Russia e Iran”. “Questo attacco sarebbe una sconsiderata escalation del conflitto”.