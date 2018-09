(ANSA) – ROMA, 5 SET – Un appello al rispetto del cessate il fuoco in Libia è stato lanciato da Italia, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti a “tutte le parti in causa” in una nota congiunta in cui si auspica la riconciliazione e la ripresa di un processo politico di pace a guida libica. “Facciamo appello a tutte le fazioni libiche – si afferma nella nota congiunta – affinchè sia evitata ogni azione che possa pregiudicare l’odierno annuncio di cessate il fuoco, mettere a repentaglio la sicurezza dei civili o far arretrare gli sforzi libici di portare avanti il processo politico e procedere in uno spirito di compromesso”. I quattro governi ribadiscono infine il loro sostegno al rappresentante speciale del Segretario generale in Libia, Ghassan Salamè, al presidente del Consiglio di presidenza, Fayez al-Sarraj, e al governo libico di accordo nazionale “nel loro sforzo, in collaborazione con le Nazioni Unite, per promuovere la riconciliazione e sostenere un processo politico a guida libica”.