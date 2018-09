(ANSA) – WASHINGTON, 5 SET – “Penso sia un terribile messaggio”: cosi’ Donald Trump, parlando al sito conservatore The Daily Caller, ha commentato dal decisione della Nike di ingaggiare come nuovo testimonial Colin Kaepernick, il giocatore di football che ha fatto infuriare il presidente dopo aver lanciato la protesta contro l’inno nazionale per manifestare contro il razzismo esistente ancora in Usa. Pur non gradendo la mossa della Nike, il tycoon ha detto di rispettare il diritto dell’azienda di scegliersi i testimonial.