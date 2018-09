(ANSA) – NEW YORK, 5 SET – Asia Argento replica a Jimmy Bennett attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller. L’attrice smentisce di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane ex attore-bambino che l’accusa di molestie quando lui era minorenne e annuncia che ha bloccato i pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. “La relazione con Bennett non e’ mai stata sessuale, ma alla fine si scoprirà che e’ stata lei ad essere attaccata da Bennett”, ha detto Heller che aggiunto: “Ora che Bourdain e’ morto e non puo’ commentare sul desiderio di evitare un potenziale scandalo, Asia non permettera’ che nessun’altra rata del pagamento di 380 mila dollari concordato sia pagata a Bennett che ha gia’ ricevuto 250 mila dollari”.