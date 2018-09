(ANSA) – BRUXELLES, 4 SET – Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe), ha annunciato via Twitter la sua candidatura come ‘spitzenkandidaten’ (candidati sovranazionali nominati dai partiti politici europei) per la presidenza della Commissione Ue, in vista delle europee. “Mi piacerebbe essere il candidato del Ppe alle europee del 2019 e diventare il prossimo presidente della Commissione Ue”, ha scritto Weber nel tweet. “L’Europa ha bisogno di un nuovo inizio e di più democrazia”, ha aggiunto.