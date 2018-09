(ANSA) – ISCHIA (NAPOLI), 5 SET – La spiaggia dei Pescatori, località San Pietro e Mandra, a Ischia Porto è stata liberata questa mattina dai natanti da diporto in evidente stato di abbandono sull’arenile. L’intervento congiunto, eseguito dal personale del Comando della Polizia Locale e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, si è concluso in tarda mattinata. “La rimozione materiale delle unità – è scritto in una nota congiunta di Guardia Costiera e Polizia Locale – anticipata da sopralluoghi preventivi e da avvisi apposti sulle imbarcazioni stesse in ottemperanza alle ordinanze emanate dal Comune di Ischia, è stata eseguita a cura della ditta di smaltimento dei rifiuti urbani incaricata dal Comune di Ischia. I natanti che sono stati prelevati, in evidente stato di degrado, erano ormai divenuti ricettacolo di rifiuti pregiudicando anche le condizioni igienico sanitarie a danno dei bagnanti e dei frequentatori del litorale”, conclude il comunicato. (ANSA).