(ANSA) – ROMA, 5 SET – “Partito unico del centrodestra? I partiti nascono o si fondono sulla base di una forte condivisioni di valori, visioni e prospettive. Quelli di Forza Italia sono profondamente diversi da ciò che ritroviamo nei provvedimenti approvati dal governo”. Lo afferma Mara Carfagna di Forza Italia. “Il partito che vorremmo noi – spiega – non avrebbe mai consentito i danni causati a imprese e lavoratori con il DL Dignità, non avrebbe mai avuto dubbi sull’importanza delle politiche vaccinali e non si lascerebbe certo condizionare da No-Tap, No-Tav e No-Ilva nelle grandi scelte industriali e infrastrutturali italiane. In sintesi non sarebbe certo alleato strutturale di governo del M5S perché Forza Italia è e resta il partito del lavoro, dell’impresa e dell’innovazione, la casa dei liberali, popolari e moderati italiani”.