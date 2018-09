(ANSA) – LONDRA, 5 SET – Non si spegne – in tempi in cui anche in Italia parte la sperimentazione del taser – la polemica nel Regno Unito per il caso d’un 17enne finito in arresto cardiaco dopo essere stato colpito con una scossa elettrica da un agente intervenuto per cercare di fermare le turbolenze di una baby gang. L’episodio è avvenuto a Coventry. L’adolescente, il cui nome non è stato diffuso per ragioni di riservatezza, è tuttora in ospedale, in condizioni gravi, ma ormai stabilizzate, assicurano i medici. La vicenda continua però a far discutere i media e il web, mentre sull’accaduto è stata avviata un’inchiesta. Il collasso, secondo il rapporto, è avvenuto mentre l’agente coinvolto stava cercando di ammanettare la vittima. Resta da capire se il poliziotto abbia fatto un uso eccessivo del taser o sia stata l’arma dissuasiva in sé a rivelarsi quasi letale: magari a causa d’un qualche concomitante problema di salute del ragazzo.