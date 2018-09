CARACAS – Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, manifestó la gran preocupación que enfrenta el sector por el impacto real que tendrán las medidas económicas sobre la estructura de costo de las empresas.

Alertó que el desmedido aumento de salarios no es compensado por ninguna medida del gobierno que incentive la actividad económica y la oferta de bienes y servicios.

Dijo que el gobierno no cumple con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual determina que debe haber un diálogo social entre el gobierno, las empresas y los trabajadores, y por el contrario, el régimen de Maduro toma medidas de manera inconsulta que son impuestas de forma arbitraria a los sectores productivos del país, sin medir los verdaderos impactos en la economía nacional.

Aunque los empresarios venezolanos han padecido situaciones similares en un pasado, las imposiciones recientes son más severas y nunca se habían dictado disposiciones de esta magnitud.

Advirtió el vocero gremial que este aumento de sueldo significativo se publicó de forma tardía en Gaceta Oficial, en un momento en el que ya las empresas deberían estar calculando sus pagos para esta semana; esta situación hace más complejo los trámites administrativos y ocasiona retrasos para las nóminas.

Sin consideraciones

Tampoco se está considerando el impacto que acarrea para las empresas pequeñas, medianas y grandes, ni para los productores agrícolas que tienen los precios controlados, indicó.

Larrazábal destacó que al aumentar el salario, si éste no está amarrado a mayor productividad y actividad económica, finalmente impactará en la estructura de costos que es lo que nadie quiere, y está además el dramático impacto en las prestaciones sociales de la salarización.

“Lamentablemente, se siguen cometiendo los errores del pasado. No se puede negar que los venezolanos necesitamos incrementar el poder adquisitivo, pero eso se corrige no aumentando el dinero circulante sino fortaleciendo el poder adquisitivo de ese dinero y en ese sentido no se observa ninguna política eficiente que vaya en esa dirección”, reseñó Globovisión.

Aseguró Larrazábal que muchas empresas no podrán pagar estos incrementos, y que debió buscarse un mecanismo transitorio en esta sinceración de los ingresos para que no aumenten los pasivos de una forma abrupta, porque eso afecta el patrimonio de las compañías.

“El gobierno está buscando por un lado aumentar la liquidez monetaria de una manera brutal, y por otro restringir la liquidez excedentaria en la banca a partir del 1° de septiembre para retenerla, tratando de que no tenga efectos hiperinflacionarios contundentes, citó El Universal.

Esperemos que las medidas no restrinjas el crédito para las empresas que requieran aumentar su capital de trabajo y cumplir con los compromisos adquiridos, puntualizó.