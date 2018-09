FIRENZE. – Il tridente con Bernardeschi, Balotelli e Insigne, il possibile debutto del viola Benassi, la ricomposizione anche in azzurro della coppia di centrali Bonucci-Chiellini già riunita quest’estate nella Juve. Sono alcune delle indicazioni emerse dall’allenamento della Nazionale a Coverciano.

Terzo giorno di lavoro per gli azzurri di Roberto Mancini: con l’avvicinarsi dell’esordio nella nuova manifestazione della Nations League – venerdì alle 20,45 a Bologna contro la Polonia (dirigerà il tedesco Zwayer) – il commissario tecnico sta intensificando le esercitazioni tecnico-tattiche. Una sola sessione aperta ai media per i primi 15′, poi tutto a porte chiuse. Lo stesso sarà domani mattina dalle 10, ultimo allenamento prima della partenza nel pomeriggio per il capoluogo emiliano.

La base di lavoro si sta confermando il 4-3-3: la possibile formazione titolare testata prevede Donnarumma tra i pali (il rossonero appare dunque favorito su Sirigu) Zapapcosta e Criscito esterni bassi, Bonucci (che con 81 presenze raggiungerà Baresi, Bergomi e Tardelli) e capitan Chiellini centrali; a centrocampo l’inamovibile Jorginho, l’azzurro finora più impiegato dall’attuale ct, con il capocannoniere a sorpresa del campionato Benassi possibile debuttante e Pellegrini a sinistra; in avanti un tridente formato da Bernardeschi, Balotelli e Insigne.

Ma attenzione agli scalpitanti Belotti e Chiesa. Comunque, essendoci due impegni in 72 ore (dopo la sfida con la Polonia ci sarà lunedì la trasferta con il Portogallo) Mancini ha già annunciato che farà molti cambiamenti.