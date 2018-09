ROMA. – Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini insiste sulla necessità di cambiare la riforma Fornero introducendo quota 100 per l’accesso alla pensione e avverte che si può fare “senza paletti”, un’affermazione che fa pensare alla semplice somma tra età anagrafica e contributi senza altri limiti.

Ma l’abolizione dell’attuale sistema di accesso anticipato alla pensione rispetto all’età di vecchiaia (dal 2019 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 e tre mesi per le donne) con l’introduzione della quota 100 (101 per gli autonomi) potrebbe costare dall’anno prossimo 14,38 miliardi per arrivare a 19,84 nel 2021. Il calcolo è dell’Inps e si riferisce, insieme alla quota 100, anche al ripristino della possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.

La quota 100 integrale consentirebbe l’accesso alla pensione della gran parte di coloro che hanno maturato 41 anni di contributi (basterebbe avere almeno 59 anni di età e quindi aver cominciato a lavorare a 18 anni). Secondo l’Inps questa misura, comunque prevedendo almeno 35 anni di contributi ed escludendo quindi chi ha 66 anni di età e 34 di contributi, porterebbe a 751.000 pensioni in più a fine 2019.

Il calcolo Inps non considera i paletti di cui si è parlato nelle scorse settimane come gli abbattimenti degli anni di contributi in caso di contribuzione figurativa e del possibile ricalcolo degli importi per chi va in pensione con il metodo retributivo.

La stima non tiene conto del maggiore esborso per Tfr e Tfs per i lavoratori pubblici ed è al netto dei risparmi per le mensilità Ape non erogate per i lavoratori che con la nuova normativa maturerebbero i requisiti per la pensione di anzianità. Ma sui calcoli Inps Salvini è scettico. “Più che di economia si occupa di politica – ha detto in una intervista al Sole24ore – secondo alcuni organismi (la spesa, ndr) varia dai 6 agli 8 miliardi”.