(ANSA) – ROMA, 6 SET – La Burberry non brucerà più i propri prodotti invenduti con effetto immediato, una pratica seguita finora per difendersi dal timore di contraffazioni o vendite sottocosto: lo riporta la Bbc online. La decisione segue le polemiche del luglio scorso, quando è emerso che la casa di moda britannica ha bruciato l’anno scorso ‘avanzi di magazzino’ per circa 29 milioni di sterline, circa 32 milioni di euro, suscitando le proteste degli ambientalisti. La società si era difesa spiegando in un comunicato di essere impegnata a ridurre la quantità di articoli invenduti finora destinati agli inceneritori.