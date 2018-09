(ANSA) – ROMA, 6 SET – “Sto drenando la Palude, e la Palude sta cercando di contrattaccare. Non preoccuparti, vinceremo!”: lo ha twittato durante la notte il presidente americano Donald Trump in risposta ad una lettera aperta anonima pubblicata sul New York Times in cui un alto funzionario della sua amministrazione lo attacca scrivendo che il tycoon continua ad “agire in un modo che è dannoso alla salute della nostra Repubblica”.