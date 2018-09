(ANSA) – LACCO AMENO (NA), 6 SET – “Dall’agosto del 2017 è passato troppo tempo, senza adeguati interventi del governo. Ora dobbiamo muoverci in modo risolutivo. Non esistono terremoti serie A e terremoti di serie B”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in visita nelle zone terremotate di Ischia.