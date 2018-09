(ANSA) – ANCONA, 6 SET – “Prima la nostra legge sull’obbligo vaccinale per l’acceso al nido e ai servizi per l’infanzia, poi il dietrofront della maggioranza e del Governo, che ritengo abbia fatto molto bene a cambiare orientamento”. Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, dopo l’annuncio dell’emendamento della maggioranza che toglie dal Decreto Milleproroghe lo slittamento dell’obbligatorietà al 2019-2020. “Le vaccinazioni sono obbligatorie – ha aggiunto – si prosegue con l’obiettivo di raggiungere il 95% della copertura per evitare effetti negativi sulla salute dei cittadini”. Una scelta che, per il governatore delle Marche, conferma la validità della legge regionale, adeguata pochi giorni fa dall’aula.