(ANSA) – ROMA, 6 SET – Inizio di stagione sfortunato per Maxime Gonalons. Il giocatore francese acquistato dal Siviglia, e prelevato dalla Roma a fine mercato, ha infatti subito la frattura del perone della gamba destra dopo uno scontro di gioco in allenamento. Lo riferisce il club andaluso via twitter. Il centrocampista ex Lione è già stato sottoposto agli esami strumentali che hanno diagnosticato la frattura non scomposta della testa del perone. Incerti i tempi di recupero che, in ogni caso, non saranno brevi. Gonalons è arrivato a Siviglia in prestito secco.