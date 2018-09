(ANSA) – PERUGIA, 6 SET – “E’ davvero sconcertante il comportamento dei parlamentari della maggioranza di Governo che stanno contribuendo a generare ulteriore caos sul delicatissimo tema dell’obbligo vaccinale per le iscrizioni scolastiche”: a sostenerlo è la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Che interviene sull’obbligatorietà dei vaccini per le iscrizioni scolastiche, oggetto di un nuovo emendamento della maggioranza al decreto “milleproroghe”. Secondo Marini si scarica “sui dirigenti delle scuole un lavoro burocratico ed una responsabilità di carattere medico che non spetta certo a loro, sottraendogli tempo e risorse verso compiti più precipui, come organizzazione scolastica, distruzione e didattica”. “Voglio rassicurare i dirigenti – ha aggiunto -, il personale della scuola e le famiglie che la Regione Umbria supporterà le istituzioni scolastiche per la tempestiva verifica della documentazione, disponendo il servizio sanitario regionale dell’anagrafe vaccinale della popolazione da oltre dieci anni”. La presidente umbra ha ribadito quindi di essere “a fianco delle istituzioni scolastiche e delle famiglie della regione”. “Che, voglio ricordare – ha aggiunto -, hanno ampiamente contribuito, grazie al loro comportamento responsabile, a far toccare in Umbria percentuali di copertura vaccinale che superano le soglie previste per raggiungere la cosiddetta ‘immunità di gregge’. Pertanto, per le poche unità di allievi che al momento non dispongono della necessaria documentazione, il sistema sanitario regionale affiancherà le loro famiglie e le istituzioni scolastiche nei relativi adempimenti. Colgo l’occasione per confermare, quindi, come Giunta regionale, la nostra piena collaborazione ai presidi ed al personale scolastico che hanno, soprattutto in queste ore – ha concluso Marini -, il compito di concentrarsi esclusivamente sulla loro specifica missione”. (ANSA).