(ANSA) – TORINO, 6 SET – Il vicepresidente Aldo Reschigna ha incontrato a Roma il viceministro del Mef Massimo Garavaglia. Al centro dell’incontro, l’articolo della variazione di bilancio impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale sulla destinazione di 200 milioni del capitale sociale di FinPiemonte a appositi bandi gestiti dalla stessa FinPiemonte a favore del sistema economico piemontese. “E’ stato un incontro positivo – dice il vicepresidente Reschigna – ho illustrato al viceministro i motivi di quell’articolo e l’enorme importanza per il sistema economico piemontese di poter disporre al più presto di quelle risorse per il proprio rilancio. Ho proposto di risolvere la situazione con una apposita legge regionale di un solo articolo che dettagli ulteriormente sul piano tecnico l’operazione di recupero dei 200 milioni dal capitale sociale e il loro utilizzo per il rilancio dell’economia piemontese. Su questo ho trovato la disponibilità del viceministro a non impugnare la nuova legge, e di questo lo ringrazio”.(ANSA).