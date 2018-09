(ANSA) – SAN PAOLO, 6 SET – Il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, distrutto dalle fiamme domenica scorsa, richiederà ancora del tempo per essere ristrutturato. La stima del governo del Brasile è che ci vorranno da 8 a 12 mesi per iniziare i lavori. Lo riporta l’agenzia di stampa Agencia Brasil. Prima della ricostruzione dell’edificio, sarà necessario preparare un progetto. Questo progetto, che può richiedere fino a un anno per essere implementato, definirà quale importo sarà necessario per attuare la ristrutturazione del museo. “Il restauro del museo prevede un progetto esecutivo e successivamente un progetto definitivo che richiederà quasi un anno per l’avviamento i lavori”, ha dichiarato il presidente brasiliano Michel Temer durante l’apertura di un incontro tenutosi ieri con alcuni uomini d’affari e dirigenti.