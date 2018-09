(ANSA) – ROMA, 6 SET – “Non è accettabile che dopo mesi di lavoro da parte di tutte le parti interessate per migliorare la sicurezza nelle corse, si debba assistere ancora ad episodi come quello della caduta all’arrivo della 12ma tappa della Vuelta”: è decisamente arrabbiato l’ex iridato e oggi presidente dell’associazione dei corridori professionisti, Gianni Bugno, dopo l’incidente all’arrivo della 12ma frazione della corsa spagnola, oggi in Galizia, con la brutta caduta che ha coinvolto Van Baarle e Teuns a causa della presenza di un addetto dell’organizzazione a centro strada e che i due non sono riusciti ad evitare. “Sono davvero stanco di assistere a questa superficialità nell’applicare le regole esistenti – ha aggiunto Bugno – Questa mancanza di attenzione da parte degli organizzatori dimostra una totale mancanza di rispetto nei confronti di chi ha lavorato tanto per migliorare la sicurezza nelle corse e nei confronti dei corridori”.