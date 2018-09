CARACAS.- Vestir con estilo, y tener actitud no es suficiente para resaltar entre los demás si no se utiliza una fragancia acompañe todo esto. Sin importar el clima, lugar o la ocasión es necesario conocer ese aroma perfecto para cada personalidad. Sin embargo, no siempre se conocen las herramientas necesarias para saber cuál es esa fragancia ideal.

Por suerte, existen algunos consejos útiles para poder escoger el perfume ideal para esta época del año:

Prueba el aroma en tu piel: Las fragancias huelen diferentes en todos los tipos de piel, por lo tanto, debes comprobar que el aroma que te gusta en otras personas sea similar al que queda en tu piel luego de utilizar ese producto.

Adáptalo a tu estado de ánimo: El perfume habla del carácter, personalidad e incluso del ánimo de cada quien. Así mismo, un determinado aroma puede hacer que una persona pase de estar triste a sentirse feliz, e incluso evocar determinadas emociones.

Apuesta por los aromas delicados y elegantes: Los toques sutiles son una apuesta segura, pues aportan una agradable sensación al aplicarlos. Midnight Romance y Romance de Ralph Lauren son excelentes opciones, ideales para aquellas mujeres modernas, sensuales, románticas y misteriosas.

Aplicar en puntos clave: Para obtener un mejor resultado, se debe aplicar la fragancia en zonas estratégicas como muñecas, cuello o tobillos para prolongar el aroma. Siempre se debe hacer con precaución, manteniendo una distancia adecuada.

Elige la nota perfecta: Éstas, son las que le dan personalidad a un perfume, y existen altas, medias y bajas, de ellas depende la aparición y duración de la fragancia.

Notas altas: Son las primeras en aparecer y duran 30 min. Aproximadamente

Notas medias: Surgen luego de un rato, pero duran un poco más de 2 horas.

Notas altas: Son las últimas en aparecer pero al mezclarse con el ph de tu piel pueden durar muchas horas.