(ANSA) – ROMA, 6 SET – Germania e Francia hanno pareggiato 0-0 nella gara valida per la divisione A (gruppo 1) della nuova Uefa Nations League. Pari senza reti per gli ex e i nuovi campioni del mondo, con i tedeschi che nel finale sono andati vicini a conquistare la prima vittoria nella competizione dell’Uefa: protagoniste soprattutto le difese, in particolare i portieri Neuer ma soprattutto, Areola, super negli ultimi venti minuti di partita a negare la rete alla nazionale di Loew.