ROMA. – La Germania cercava il riscatto dopo il flop mondiale, la Francia conferme con le stelle che hanno brillato a Mosca. All’Allianz Arena però sono mancati i gol tra gli ex e i nuovi campioni iridati nel big match della giornata inaugurale della nuova Uefa Nations League: finisce 0-0 in campo, con la bilancia che pesa però leggermente di più dalla parte dei tedeschi.

La nazionale di Loew, davanti al talento dei Bleus, soprattutto nel finale è andata a un passo dal conquistare il successo nella nuova competizione. Ma a negare la rete ai tedeschi ci ha pensato Areola: il portiere della Francia di Deschamps salva i Bleus dagli assalti prima di Hummels e poi di Muller più Ginter (in 1′).

Una gara non bellissima, partita a ritmi non esaltanti ma finita, nonostante l’assenza di gol, con giocate talentuose. Può sorridere soprattutto Loew, che può ripartire soprattutto dall’ultima mezzora dei suoi contro i campioni del mondo. Nella Germania Loew schiera il 4-2-3-1 con Goretzka vera novità, insieme a Reus e Mueller alle spalle dell’unica punta Wernerle.

La Francia ripropone la stessa formazione che ha vinto la finale a Mosca contro la Croazia, eccetto il capitano Lloris non convocato. Kanté e Pogba la mediana protagonista nella coppa del mondo, davanti Giroud con alle spalle Mbappé, Griezmann e Matuidi. Primo tempo senza spettacolo, con i tedeschi che provano a fare la partita, e chiudono i 45 minuti iniziali con il 60% di possesso palla.

E’ la Germania a fare la partita, ma i tiri in porta latitano e Mueller e compagni non sono mai troppo pericolosi. Gli unici lampi un tiro di Werner e un colpo di testa di Hummels, finito alto. La Francia sembra stare alla finestra, ma quando arriva sotto porta è più incisiva. Lo fa col colpo di testa di Giroud su cui slava Neuer e ancora con l’attaccante del Chelsea su cross di Mbappé. Nella ripresa si invertono i valori ed è la Francia a tornare in campo con maggiore grinta: transalpini pericolosi al 49′ con Griezmann, ma calcia centrale.

La Germania risponde con Werner: botta e risposta ancora con Griezmann, ma Neuer para. Reus poi sfiora il gol, ma ci pensa Areola a dire no. Germania, dopo aver subito, incalza: pericolosa con Hummels con un destro respinto da Areola, che poi fa lo show su Müller e Ginter in un minuto. Negli ultimi minuti spazio anche a Sané dopo l’esclusione Mondiale. Ma il gol non arriva.