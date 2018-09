(ANSA) – ROMA, 07 SET – “E’ certamente la mia miglior partenza stagionale. Ho imbucato diversi putt e sono felice. Ma il torneo è ancora lungo e non posso accontentarmi”. Tiger Woods si gode il primato nel BMW Championship, terzo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup, condiviso con Rory McIlroy. Non accadeva dal 2015 e precisamente dal 2/o round del Whyndam Championship (torneo del PGA Tour). Due ex numeri 1, tra i protagonisti annunciati della prossima Ryder Cup (28-30 settembre) di Parigi, al comando di una rassegna che garantirà ai primi 30 concorrenti della FedEx Cup, la finalissima di Atlanta che metterà in palio 10 milioni di dollari destinati al vincitore. Al BMW Championship, avvio show per Tiger Woods, che all’età di 42 anni continua a stupire sul green.