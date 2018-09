(ANSA) – IL CAIRO, 7 SET – Il generale Khalifa Haftar ha avvertito che se le elezioni in Libia non saranno “trasparenti” il suo esercito le farà naufragare, “abortire”. In dichiarazioni fatte ieri e rilanciate oggi dal sito Alwasat, l’uomo forte della Cirenaica ha sostenuto di essere il primo a volere le elezioni ma, se si dimostrasse che non sono “trasparenti, l’esercito procederà a un’azione che le farà abortire”.