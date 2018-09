(ANSA) – ROMA, 7 SET – “Un partito si caratterizza per i suoi contenuti e per il leader. L’unico vero leader che ha il Pd oggi si chiama Matteo Renzi, che poi non debba fare il candidato segretario l’ha detto lui. Ma il leader non deve necessariamente fare il segretario. Sono convinto che Renzi abbia fatto bene a fare un passo indietro sulla sua candidatura, del resto l’avevamo spinto noi a candidarsi per la seconda volta”. Lo dice Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e deputato del Pd, a Radio Cusano Campus. “Adesso abbiamo bisogno di trovare un buon segretario, dopodichè – aggiunge – ci presenteremo alle elezioni che spero ci siano presto e che questo governo fallisca il prima possibile, per ridare al Paese un governo che si occupi dei problemi degli italiani e non parli solo degli italiani”.