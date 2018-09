(ANSA) – ROMA, 07 SET – Ha preso il via innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, al Salone d’Onore del Coni, la maxi-udienza sui tanti temi relativi al calcio. Il presidente del Collegio, Franco Frattini, dovrà valutare con il suo pool i reclami dei club Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena contro la delibera del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, di bloccare i ripescaggi in Serie B a 19 squadre. Da valutare anche il ricorso dei club, con l’aggiunta dell’Entella (che ha presentato domanda di ripescaggio per il caso delle plusvalenze del Cesena), sulla sentenza della Corte d’appello federale che ha annullato l’efficacia della norma che pone il veto sul ripescaggio ai club colpiti da condanna per illecito sportivo e amministrativo nelle ultime tre stagioni. Dall’esito della decisione dipenderanno i format dei campionato di Serie B e C. Per la serie cadetta, iniziata lo scorso 24 agosto, c’è la possibilità del ritorno a 22 squadre.