(ANSA) – BERLINO, 07 SET – Angela Merkel riceverà il cancelliere austriaco Sebastian Kurz domenica 16 settembre in cancelleria, per un confronto sui temi di politica europea attuali, e anche per preparare il Consiglio europeo informale del 19 del 20 settembre. Lo ha annunciato oggi, il portavoce Steffen Seibert in conferenza stampa.