(ANSA) – ROMA, 7 SET – Forza Italia non è “scalabile e non è nell’interesse di nessuno ragionare in questi termini”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, rispondendo a domande dei giornalisti su una possibile scalata di Matteo Salvini al partito azzurro, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como). “Il centrodestra – ha aggiunto – vince se è unito e plurale. Se non è unito e soprattutto se non è plurale il centrodestra perde”. In un’intervista il presidente di Forza Italia della Liguria Giovanni Toti ha invece esortato il partito di Silvio Berlusconi a unirsi a Fratelli d’Italia per una lista unica in vista delle elezioni europee.