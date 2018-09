(ANSA) – ROMA, 7 SET – Lo spagnolo Oscar Rodriguez ha vinto per distacco la 13ma tappa dells Vuelta, da Candás Carreño a Valle de Sabero, di 178 chilometri, con arrivo in salita a La Camperona. Il portacolori della Euskadi-Murias ha preceduto il polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) a 19″ e il belga Dylan Teuns (BMC Racing Team) a 30″. Il gruppo della maglia rossa, Jesus Herrada, è arrivato alla spicciolata, con un ritardo superiore ai 2’30”, con Nairo Quintana che ha guadagnato 6″ su Simon Yates. In classifica ora, Herrada ha un vantaggio su Yates di 1’42” (ieri ne aveva 3’22”), con Quintana terzo a 1’50” e Valverde quarto a 1’54”. Fabio Aru è il primo degli italiani, 17mo con un ritardo di 4’19”. (ANSA).