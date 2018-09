(ANSA) – FERMIGNANO (PESARO URBINO), 7 SET – Bomba d’acqua nel pomeriggio a Fermignano e a Urbania (Pesaro Urbino), con allagamenti delle abitazioni e smottamenti nelle strade. La Sp 4, che collega i due Comuni, è stata chiusa per una frana. Al lavoro mezzi dei vigili del fuoco e della Provincia per la rimozione del terriccio sceso e per il ripristino della circolazione. A Carpegna una tromba d’aria ha scoperchiato parzialmente un capannone industriale, provocando paura e danni, ma nessun ferito. Per affrontare l’emergenza, sono impegnati i vigili del fuoco di Urbino, Macerata Feltria e di Pesaro arrivati di supporto. Ora il maltempo sembra essersi placato. I danni sono da quantificare.