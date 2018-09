(ANSA) – ROMA, 7 SET – L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup in corso ad Amburgo. Gli azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la fiammata nel finale. La Nazionale tornerà in campo domani pomeriggio contro la perdente della sfida tra i padroni di casa della Germania e la Turchia. “Siamo ancora poco brillanti – ha commentato il ct Meo Sacchetti a fine gara – ma ho visto anche giocatori tuffarsi e metterci tanta volontà. La buona reazione mi fa ben sperare per le prossime gare”. Le due amichevoli di Amburgo serviranno all’Italia per arrivare all’appuntamento del 14 a Bologna contro la Polonia, prima gara della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019.