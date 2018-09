(ANSA) – ROMA, 7 SET – “Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo sbagliato qualche disimpegno di troppo nel primo tempo. Però siamo stati bravi a recuperarla. Ora c’è un’altra grande partita in Portogallo e cerchiamo di far bene”. Così Gigio Donnarumma al termine di Italia-Polonia. Come mai gli azzurri hanno commesso così tanti errori nel primo tempo? “A volte andiamo un po’ in difficoltà – risponde – quando ci attaccano. Dobbiamo rimanere uniti e non sbagliare questi disimpegni. Ora dobbiamo migliorare. Serve un po’ di pazienza, e lavorare tanto per arrivare ad alti livelli ma siamo sulla strada giusta”.