(ANSA) – MATERA, 8 SET – Per la quattordicesima edizione del Women’s Fiction Festival, in programma a Matera dal 27 al 30 settembre, il premio letterario ‘La Baccante’, attribuito ogni anno “a un personaggio di fama internazionale per il suo apporto alla narrativa femminile in Italia e nel mondo”, verrà assegnato a Beatrice Masini. “E’ un premio – è spiegato nelle motivazioni – alla profondità del suo sguardo, alla cura con cui anima il mondo editoriale, all’eclettismo della sua professionalità”. La premiazione, con la consegna del gioiello realizzato dal laboratorio orafo Materia, si svolgerà nella Città dei Sassi sabato 30 settembre, alle ore 21, a Casa Cava. (ANSA).