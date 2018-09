(ANSA) – ROMA, 8 SET – Spettacolo e gol, nelle amichevoli notturne che si sono disputate in sudamerica. Hanno vinto le tre big, e a suon di gol: Brasile, Argentina e Uruguay. La ‘Celeste’ ha strapazzato a Houston (Texas) il Messico per 4-1, con gol di José Gimenez, doppietta di Suarez e poker di Maxi Pereira. Per i latino-americani il punto è stato firmato da un altro Gimenez, Raul, su rigore. L’Argentina del nuovo ct Scaloni, sia pure priva di Messi e di altri mostri sacri (Icardi e Dybala erano in panchina), a Los Angeles ne ha fatti tre al Guatemala: di Martinez, Lo Celso e del fiorentino Giovanni Simeone le reti del successo. Nel New Jersey, il Brasile di Tite ha battuto 2-0 gli Stati Uniti, con i gol di Firmino e Neymar su rigore. Hanno vinto anche la Colombia (2-1, con Falcao in gol), contro il Venezuela, e l’Ecuador (2-0), contro la Giamaica.