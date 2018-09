(ANSA) – BOLZANO, 8 SET – In val Senales, in Alto Adige, si svolge questo fine settimana la tradizionale transumanza dai pascoli in territorio austriaco verso l’Italia. Il rito risale al 1400 e oggi viene molto apprezzato dai turisti: migliaia di pecore fanno ritorno dai pascoli estivi dell’Ötztal. Dopo un percorso di 50 chilometri da Vent attraversando il Giogo Alto, pecore e pastori si concedono una pausa al rifugio Bellavista prima di affrontare la discesa verso Maso Corto. Arrivati a valle si procede alla ripartizione delle pecore, effettuata da dai pastori. “Le creste montane non sono mai state un confine, per tradizione le popolazioni delle diverse valli si incontravano sulle cime o sui passi e lì si scambiavano merci e conoscenze”, spiega il direttore dell’ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano, Luigi Spagnolli. “La transumanza – aggiunge – assume ancora oggi questo ruolo di unione tra i territori, scavalcando anche i confini di stato”.