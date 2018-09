(ANSA) – BASSORA (IRAQ), 8 SET – Tre missili Katyusha, la cui provenienza al momento è ignota, sono stati lanciati stamani sull’aeroporto di Bassora, nel sud dell’Iraq, vicino al consolato Usa, senza provocare vittime. Lo riferisce un funzionario iracheno precisando che l’attacco non ha stravolto i voli in arrivo e in partenza dallo scalo. L’incidente giunge dopo che ieri centinaia di manifestanti hanno appiccato il fuoco al consolato iraniano di Bassora e ad altri uffici costringendo il governo a imporre il coprifuoco. Da settimane, i manifestanti protestano contro la crisi socio-economica della regione. Molti residenti della città sciita irachena accusano i partiti politici sostenuti dall’Iran di interferire con la politica del Paese e alcuni li ritengono responsabili per la cattiva gestione e della scarsità di servizi. Fino a oggi il bilancio degli scontri è di 10 morti e oltre 100 feriti, tra cui una decina di agenti impegnati nella repressione delle proteste.