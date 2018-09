(ANSA) – ROMA, 8 SET – Colpo di scena in questa appendice di mercato estivo, durante la quale c’è ancora chi cerca una sistemazione in linea con le proprie ambizioni. E’ il caso di John Terry, storico capitano del Chelsea, che è sul punto di trasferirsi in Russia, per vestire la maglia dello Spartak Mosca. Il difensore inglese, classe 1980, è attualmente svincolato ed è stato avvistato a Roma, fra i corridoi di Villa Stuart, dove si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. Se tutto andrà per il verso giusto, Terry firmerà un contratto annuale con il club moscovita.