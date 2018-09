(ANSA) – REGGIO EMILIA, 8 SET – Anni di botte e violenze con lesioni gravi fino a minacce e atti persecutori. Due casi di maltrattamenti in famiglia si sono verificati a in provincia di Reggio Emilia. Il primo a Montecchio, nella val d’Enza, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri, accusato di aver rotto le costole e perforato un polmone alla moglie, anche dopo la separazione. L’episodio principale risale all’agosto scorso quando l’ex marito ha preso a schiaffi la donna e l’ha sbattuta al muro provocandole fratture al costato. Gli uomini dell’Arma hanno poi arrestato per stalking ad un 55enne di Scandiano. L’uomo avrebbe molestato e minacciato sia tramite sms sia fisicamente – in una circostanza armato anche di coltello – l’ex fidanzata di 28 anni, non volendo accettare la fine della loro relazione. Minacce di morte e di violenze che hanno suggerito al magistrato della procura reggiana di chiedere gli arresti domiciliari, concessi dal Gip. (ANSA).