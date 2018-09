(ANSA) – LONDRA, 8 SET – Allarme a Barnsley, cittadina della contea del South Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra, dove una donna è stata arrestata dalla polizia dopo aver accoltellato e ferito lievemente un uomo. Lo riportano i media locali. Gli agenti, intervenuti sulla base di segnalazioni di persone che avevano visto la donna aggirarsi con un coltello in mano, avevano inizialmente dichiarato il centro della città ‘in lockdown’: bloccandone gli accessi e ordinando la chiusura di alcuni negozi, durata per circa un’ora. Poi l’annuncio dell’arresto della donna. Non è chiaro al momento se si tratti di una squilibrata o sia stata mossa da un qualche movente: la polizia per ora non fa comunque riferimento a ipotesi di terrorismo, mentre precisa via twitter che le indagini proseguono per verificare esattamente le circostanze dell’accaduto e se l’arrestata abbia agito da sola o meno.