(ANSA) – BARI, 08 SET – “Il Movimento 5 Stelle ha le idee abbastanza chiare su Tap, le ha sempre avute”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a margine della cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante di Bari. “Abbiamo fatto un contratto di Governo in cui con l’altra parte contraente abbiamo stabilito di fare un’analisi costi-benefici a cui sta lavorando Conte insieme a qualcun altro del Governo e, chiaramente, – ha detto Lezzi – prenderemo una decisione quanto prima sulla base di dati oggettivi. L’idea nostra non è cambiata”. “Le infrastrutture – ha aggiunto – saranno sicuramente una delle priorità che dovranno essere piuttosto penetranti, intendo dire, quando parlo di Puglia, arrivare fino giù, al Salento”.