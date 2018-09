(ANSA) – BOLOGNA, 8 SET – Tifosi polacchi schedati perché volevano entrare senza biglietto, cortei non autorizzati bloccati sul nascere, risse sventate e striscioni sequestrati. Circa 250 agenti hanno avuto un bel da fare per contenere la tifoseria polacca, che ieri sera ha assistito al match del Dall’Ara tra la nazionale biancorossa e l’Italia. Erano 1.366 i polacchi arrivati dall’estero, oltre 600 invece quelli residenti in Italia. Il monitoraggio della tifoseria era cominciato già nei giorni precedenti alla partita, con l’aiuto di due agenti della polizia polacca. Un centinaio di ultrà, che si erano radunati in piazza Maggiore per dirigersi allo stadio, è stato interrotto dalla polizia. Mentre a ridosso della partita altri 40 tifosi senza biglietto sono stati identificati e ‘tenuti buoni’ in un’area esterna allo stadio. Tensione alla stazione ferroviaria, dove una ventina di polacchi stava cercando di salire su un treno pur non avendo il biglietto. Sventate anche un paio di risse.